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Giorgio Rossi: inaugurata la mostra dedicata allo storico massaggiatore giallorosso

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di FedericoL
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In occasione del 25° anniversario della propria fondazione, il Roma Club Torrino ha deciso di rendere omaggio allo storico massaggiatore Giorgio Rossi, ripercorrendo la sua vita attraverso una raccolta di foto, articoli e ricordi di varia natura presso il Centro Culturale Espositivo "La Vaccheria". Oggi, nella giornata di apertura, tanti ex calciatori hanno voluto ricordare Giorgio Rossi, da Ubaldo Righetti a Bruno Conti fino a Sebino Nela e Riccardo Viola, figlio dell'ex presidente.
Giorgio Rossi

APPENA ARRIVATO

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