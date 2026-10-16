Giorgio Rossi: inaugurata la mostra dedicata allo storico massaggiatore giallorosso

In occasione del 25° anniversario della propria fondazione, ilha deciso di rendere omaggio allo storico massaggiatore, ripercorrendo la sua vita attraverso una raccolta di foto, articoli e ricordi di varia natura presso il Centro Culturale Espositivo "La Vaccheria". Oggi, nella giornata di apertura, tanti ex calciatori hanno voluto ricordare Giorgio Rossi, da Ubaldo Righetti a Bruno Conti fino a Sebino Nela e Riccardo Viola, figlio dell'ex presidente.