Giorgio Rossi: inaugurata la mostra dedicata allo storico massaggiatore giallorosso

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Anche a gennaio, come accduto la scorsa estate, Endrick non si muoverà dal Real Madrid. Come scrive Fabrizio Romano, infatti, Josè Mourinho in accordo con il club ha bloccato la partenza del brasilian...
L'ex terzino giallorosso Maicon ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Prime Video Sport nel format "Fenomeni" condotto da un altro ex romanista, Luca Toni. Il brasiliano ha parlato anche del suo...
La Roma segue ancora Issa Doumbia. Il centrocampista classe 2003, che ha esordito con la nazionale italiana allenata da Roberto Mancini durante la maxi sosta, in estate si è trasferito dal Venezia all...
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