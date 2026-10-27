Gasperini: il tecnico giallorosso domani non sarà presente al premio Sconcerti

La Roma vince contro il Cagliari e domani, 28 ottobre, ci sarà un giorno di riposo per la squadra. Sempre nella giornata di domani, presso il salone d'onore del Coni, si terrà la seconda edizione del premio Mario Sconcerti. Il tecnico giallorosso, Gian Piero Gasperini, inizialmente previsto come ospite dell'evento, non sarà presente alla premiazione.