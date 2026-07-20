FOTO - Il messaggio della Curva Sud per il 22 luglio: "Roma è nostra, dimostriamolo ancora una volta"

Il 22 luglio è sempre più vicino e la tifoseria giallorossa si prepara per il novantanovesimo anniversario della Roma. L'appuntamento è per il canonico corteo che si terrà domani sera, 21 luglio, dalle 22:30 per festeggiare insieme l'arrivo della mezzanotte e quindi il compleanno del club. La Curva Sud, tramite un comunicato, ha voluto invitare tutta la tifoseria dando delle informazioni utili anche per la sicurezza dell'evento: "L'appuntamento per i 99 anni dell'A.S. Roma è ormai alle porte. Il punto d'incontro sarà quindi a Piazza San Silvestro la notte del 21 dalle 22:30. La presenza di famiglie suggerisce di non portare petardi e bomboni, mentre per fumogeni e torce raccomandiamo la massima civiltà per la notte di celebrazione al fine di tenere puliti i luoghi in cui passerà il corteo. Roma è nostra, dimostriamolo ancora una volta. Avanti Romanisti".