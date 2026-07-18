Boom abbonamenti: staccate oltre 30mila tessere

Calciomercato Roma: chiusura ad un passo per Summerville. Offerta da 46 milioni al West Ham. Ingaggio da 4 milioni più bonus

lug 18, 16:14

Svolta nella trattativa Roma-Summerville: il club capitolino ha presentato un'offerta al West Ham da 46 milioni di euro e come riportato da Gianluca Di Marzio il giocatore ha aperto alla destinazione....