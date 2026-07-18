Boom abbonamenti: staccate oltre 30mila tessere

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
La Roma dovrà necessariamente acquistare dal mercato un laterale di destra. Con l'approdo di Celik alla Juventus, anche Gasperini in conferenza stampa è stato chiaro: arriverà un sostituto. Nel corso...
Svolta nella trattativa Roma-Summerville: il club capitolino ha presentato un'offerta al West Ham da 46 milioni di euro e come riportato da Gianluca Di Marzio il giocatore ha aperto alla destinazione....
Ieri Falcao ha trascorso la serata in un ristorante a Trastevere. Ad un certo punto due cantanti presenti nel locale hanno intonato “Grazie Roma” davanti al brasiliano, accompagnato da sua moglie. Il...
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