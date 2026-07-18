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Boom abbonamenti: staccate oltre 30mila tessere

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di Fabio D'Ascanio
sabato, 18 luglio 2026 alle 18:39
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C'è sempre più voglia di Roma. La campagna abbonamenti prosegue a gonfie vele, con numeri impressionanti. Nella giornata di oggi è stata superata la quota di 30mila tessere staccate per la stagione 2026-2027
Fino alle ore 10 del 20 luglio sarà ancora aperta la prima fase, quella dedicata al rinnovo del precedente abbonamento. 

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