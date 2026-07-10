News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Boom abbonamenti: dopo tre giorni sono 18mila le tessere rinnovate

Altre
di FabioD
venerdì, 10 luglio 2026 alle 18:38
images (20)
Aggiungi come fonte preferita su Google
La campagna abbonamenti della Roma per la stagione 2026-2027 prosegue a gonfie vele. L'entusiasmo del tifo giallorosso è implacabile e i numeri record continuano: dopo appena tre giorni si contano già 18 mila tessere rinnovate. 
La prima fase, quella che prevede le conferme del proprio posto, sarà aperta fino al 23 luglio. 

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-07-02 at 09.46.39

L'Elisea Maison de Charme: prenota il tuo luglio in offerta nel cuore di San Marco di Castellabate

lug 02, 6:00

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...

serie-a-femminile-roma-inter-squadra-esultanza-6a2aefcb165f5

Roma Femminile, Women's Cup: ufficiali data e orario dell'esordio contro la Ternana

lug 10, 19:18

La Roma Femminile, campione d'Italia in carica, esordirà nella Serie A Women's Cup contro la Ternana.  La Serie A Women ha ufficializzato le date e gli orari della prima giornata di campionato. Le gia...

kessie 1 1

Calciomercato Roma, la Juventus rinuncia a Kessie. Carnevali: "Non c'è nulla di vero. Costi troppo alti

lug 10, 19:03

Nelle scorse settimane si è registrato un possibile interesse, tra tutte di Roma e Juventus, per Frank Kessie. Il centrocampista ex Atalanta e Milan è senza contratto dopo l'ultima esperienza in Arabi...

Guaglianone-1778500394614-- (1)

Settore giovanile, la Roma blinda Guaglianone: D'Amico respinge il Como. Pronto un contratto da professionista

lug 10, 18:44

La Roma respinge il forte interesse del Como per Mattia Guaglianone e blinda così uno dei talenti più promettenti del proprio settore giovanile. Come riportato dal giornalista Lorenzo Canicchio, il cl...

NOTIZIE POPOLARI
Greenwood

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Greenwood ha firmato per il Fenerbahce. Le cifre

lug 10, 13:01
D'Amico

La Roma studia

lug 10, 8:06
roma store interno

Trigoria, via alle diffide dei dipendenti spostati negli store

lug 10, 8:47
nusa 1

La Roma a caccia dell’ala giusta

lug 10, 8:15
moreira

Pressing Moreira: D'Amico spinge per l'ala mancina. Il sogno è Godts

lug 10, 7:44
dovbyk

Calciomercato Roma, Michel chiama Dovbyk all'Ajax: i giallorossi potrebbero agevolare l'operazione

lug 10, 16:01
VAI AL CANALE
Foto
Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Un pezzo di storia giallorossa a Trigoria: incontro tra Conti, Falcao e Lino Banfi

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Squadra riunita a Trigoria: dalla colazione al saluto ai dipendenti dopo la qualificazione in Champions 25.05.2026

Loading