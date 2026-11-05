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Baldanzi: "Dal secondo giorno ho detto al mio procuratore che volevo restare al Genoa per molto tempo" (VIDEO)

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di Paolo Rosi
Baldanzi
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L'ex trequartista della Roma, Tommaso Baldanzi, fa il punto della situazione e blinda il suo futuro in rossoblù. Intervenuto a margine della presentazione della "Timeless Collection" del Genoa, il classe 2003 è tornato sul momento della squadra in vista del prossimo impegno di campionato contro il Milan: "È stata una settimana bellissima, ci siamo ripresi la felicità che ci mancava. Non è scattato nulla perché abbiamo sempre lavorato forte anche nei momenti più difficili".
Sulle ambizioni della squadra e sulla sfida imminente contro i rossoneri, Baldanzi ha aggiunto: "Se siamo questi, ce la possiamo giocare con chiunque. Dipende tanto da come approcceremo le partite, noi ci teniamo a fare bene e a continuare così".
Infine, l'ex giocatore giallorosso ha sciolto ogni dubbio sulle sue intenzioni a lungo termine sotto la Lanterna: "Dal secondo giorno che sono arrivato qua, ho chiamato il mio procuratore e gli ho detto che volevo rimanere qua per un bel po’ di tempo".
(ilsecoloxix.it)
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