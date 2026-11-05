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Conference League, l'Atalanta non oltre il pari: 1-1 contro il Kairat Almaty a Bergamo. I risultati delle sfide delle 18:45

Coppe europee
di Paolo Rosi
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Frena l'Atalanta in Conference League. Nella terza giornata della fase a gironi, i nerazzurri non vanno oltre l'1-1 contro i kazaki del Kairat Almaty sul terreno della New Balance Arena.
La partita si sblocca a inizio ripresa con il vantaggio ospite firmato da Gual al 53'. La formazione bergamasca spinge alla ricerca del pari e trova il definitivo 1-1 all'82' grazie alla rete di Krstović, evitando la sconfitta casalinga.
I risultati delle partite delle 18:45:
  • AGF-Braga 0-0
  • Atalanta-Kairat Almaty 1-1
  • FC Midtjylland-Ajax 1-6 
  • FK Crvena Zvezda-Inter Club d'Escaldes 2-1
  • KuPS-Gent 0-0
  • Lincoln Red Imps FC-Hajduk Split 1-0
  • Mjällby-Borac Banja Luka 2-0
  • Thun-Hearts 3-1
  • Trabzonspor-Freiburg 0-1

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