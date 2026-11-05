Conference League, l'Atalanta non oltre il pari: 1-1 contro il Kairat Almaty a Bergamo. I risultati delle sfide delle 18:45

Conference League, l'Atalanta non oltre il pari: 1-1 contro il Kairat Almaty a Bergamo. I risultati delle sfide delle 18:45Coppe europee
- AGF-Braga 0-0
- Atalanta-Kairat Almaty 1-1
- FC Midtjylland-Ajax 1-6
- FK Crvena Zvezda-Inter Club d'Escaldes 2-1
- KuPS-Gent 0-0
- Lincoln Red Imps FC-Hajduk Split 1-0
- Mjällby-Borac Banja Luka 2-0
- Thun-Hearts 3-1
- Trabzonspor-Freiburg 0-1
Europa Conference League
Fase campionato
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|+/-
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|9
|3
|6
|6
|2
|2
|0
|0
|7
|2
|5
|6
|2
|2
|0
|0
|8
|4
|4
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|0
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