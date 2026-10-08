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Andrea Conti elogia Gasperini: "Il miglior allenatore mai avuto"

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di R.P.
Andrea Conti
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Ha rilasciato un'intervista Andrea Conti, un giocatore passato con Gasperini all'Atalanta. E l'esterno difensivo ha elogiato il tecnico della Roma con delle parole che non possono passare inosservate.
“Il miglior allenatore mai avuto è Gasp. Ricordo la preparazione estiva con lui: ci aveva massacrato. Oppure quando il giorno prima di un Inter-Atalanta ci aveva fatto fare forza in palestra. Eravamo increduli. In campo, però, volavi”.
(Corsera)
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