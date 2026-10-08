Andrea Conti, un giocatore passato con Ha rilasciato un'intervista, un giocatore passato con Gasperini all'Atalanta. E l'esterno difensivo ha elogiato il tecnico della Roma con delle parole che non possono passare inosservate.

“Il miglior allenatore mai avuto è Gasp. Ricordo la preparazione estiva con lui: ci aveva massacrato. Oppure quando il giorno prima di un Inter-Atalanta ci aveva fatto fare forza in palestra. Eravamo increduli. In campo, però, volavi”.

(Corsera)