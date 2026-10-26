Alta tensione in Galatasaray-Fenerbahce: il derby finisce in rissa (FOTO e VIDEO)

MAÇ SONU ÇIKAN KAVGA! 🔥🔥🔥🔥 Kerem Aktürkoğlu, Sallai'ye saldırdı. Archie ile Abdülkerim dövüştü! https://t.co/6V5oqKO79F— Anında Goller (@anindagoller31) October 26, 2026
SON DAKİKA | Derbi bitimi çıkan olayların ardından; ▫️Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown kırmızı kart, ▫️Kerem Aktürkoğlu ve Sallai sarı kart gördü. https://t.co/b15BRcKIjM— KIT Ajans (@KitAjans) October 26, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La corsa alla presidenza della FIGC si riapre e a sfidare Giovanni Malagò potrebbe essere Adriano Galliani. L'ex presidente del Coni, ha parlato di una possibile divisione nei 20 club di Serie A tra l...
In vista della sfida di campionato tra Genoa e Juventus, il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha presentato la partita in conferenza stampa. Durante l'intervento, l'allenatore ha speso parole di pr...
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