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Alta tensione in Galatasaray-Fenerbahce: il derby finisce in rissa (FOTO e VIDEO)

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di R.P.
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Il derby turco lo ha vinto il Galatasaray, 2-1, sul Fenerbahce. Ma il match è finito in rissa. Alla fine la tensione è salita alle stelle e ci sono stati diversi scontri in mezzo al campo. Ecco il video.
FenerbahceGalatasaray

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