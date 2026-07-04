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Addio a Bruno Ripepi: lo storico speaker romano aveva 80 anni

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di FabioD
sabato, 04 luglio 2026 alle 14:09
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Si è spenta una delle voci storiche dell'etere romano. All'età di 80 anni è scomparso Bruno Ripepi, apprezzato opinionista e conduttore radiofonico. Il giornalista era malato da molto tempo ed è deceduto nella notte. 
Ripepi fu una figura di riferimento nell'etere romano soprattutto negli anni 90' e partecipò all'invenzione delle trasmissione radiofoniche interamente dedicate alla Roma. Una su tutte è sicuramente TeladoioTokyo, ancora oggi in onda su Tele Radio Stereo. 

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