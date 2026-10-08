Morucci si è operato di "ernioplastica inguinale bilaterale" (COMUNICATO)

AS Roma comunica che nella giornata odierna il calciatore Edoardo Morucci è stato sottoposto, alla presenza del medico sociale, ad intervento chirurgico di ernioplastica inguinale bilaterale con ricostruzione del tendine congiunto e neurolisi ileoinguinale. Il calciatore verrà dimesso nella giornata di domani e inizierà il protocollo riabilitativo.— AS Roma (@OfficialASRoma) October 8, 2026
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Subito dopo il match della nazionale argentina, l'ultimo di Leo Messi, Castro è stato intervistato dall'altra parte del Mondo. E ha parlato anche della Roma. "Messi ci aveva detto che dovevamo goderc...
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