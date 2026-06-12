UFFICIALE: D’Amico nuovo direttore sportivo dal 1° luglio, contratto fino al 2028 con opzione. Lombardo ds ad interim (COMUNICATO AS ROMA)

Si è sbloccata la situazione Tony D'Amico e adesso è ufficiale: dal 1° luglio sarà lui il nuovo direttore sportivo della Roma, ma fino al 30 giugno il sostituto di Frederic Massara sarà il Chief Football Operating Officer Maurizio Lombardo. Ecco la nota ufficiale del club, arrivata dopo un periodo di attesa legato alla resistenza dell'Atalanta: "L’AS Roma è lieta di comunicare che a far data dal 1° luglio Tony D'Amico assumerà la carica di Direttore Sportivo del Club. Nella corrente stagione sportiva il ruolo di Direttore Sportivo sarà ricoperto ad interim da Maurizio Lombardo. D'Amico arriverà a Roma dopo quattro stagioni con l’Atalanta ricche di soddisfazioni sportive. La Proprietà augura a Tony il meglio per questa nuova avventura nel nostro Club! Benvenuto a Roma".

(asroma.com)

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Tony D'Amico sarà il nuovo Direttore Sportivo del Club dalla stagione 2026/27 ?



? https://t.co/MykUMrlj70 #ASRoma pic.twitter.com/VVZbeA544J — AS Roma (@OfficialASRoma) June 12, 2026





Come svelato da Fabrizio Romano, Tony D'Amico si è legato alla Roma con un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione di prolungamento per un ulteriore anno.

??❤️ AS Roma confirm Tony d’Amico as new director until June 2028 plus option for further year.



Top priorities: new deals for Mancini and Dybala. pic.twitter.com/rzRrbYlPHC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026



