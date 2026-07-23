Calciomercato Roma: ufficiale, Garnacho all'Aston Villa

He's a Villan 💜— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 23, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Alejandro Garnacho from Chelsea on a season-long loan 🤝 pic.twitter.com/btyNI4JMAn
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Alessandro Frara, all'interno della Roma, sarà Loan Manager. Lo ha spiegato Manà Manà Sport. In poche parole, al fianco del direttore sportivo D'Amico, si occuperà della gestione dei calciatori in pr...
Sospiro di sollievo in casa Roma, stando alle informazioni del giornalista. Niccolò Pisilli - che comunque sarà assente all'amichevole contro il Trastevere in programma alle 18 - non ha grossi problem...
Manu Koné è entrato nel mirino di alcune squadre di Premier League e, tra queste, c'è anche il Manchester United. Ma i Red Devils, secondo le informazioni del giornalista, non hanno fretta. Il frances...
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