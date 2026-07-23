Calciomercato Roma: ufficiale, Garnacho all'Aston Villa

L'Aston Villa ha ufficializzato proprio in questi minuti l'arrivo di Garnacho. Il giocatore, prelevato dal Chelsea in prestito con obbligo di riscatto, si unisce a Emery. Ed è proprio una foto con il tecnico, sorridente per il colpo, ha sciogliere tutti i dubbi.

Non che ce ne fossero: l'accordo era stato trovato nella giornata di ieri e mancava solamente l'ufficialità arrivata in questi minuti. Un altro colpo sfumato per la Roma, che sperava, dopo aver perso Greenwood e Summerville, di tenere aperta la pista con il giocatore ormai ex Blues.