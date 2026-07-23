Calciomercato Roma: per Koné lo United non ha fretta

Manu Koné è entrato nel mirino di alcune squadre di Premier League e, tra queste, c'è anche il Manchester United. Ma i Red Devils, secondo le informazioni del giornalista, non hanno fretta.

Il francese, adesso in vacanza dopo la finale per il terzo e quarto posto al Mondiale, non sarebbe nemmeno l'unica scelta. In lista c'è anche Baleba del Brighton. Koné avrebbe un costo minore, ma al momento da parte dello United non è stata presentata nessuna offerta alla Roma.