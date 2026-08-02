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VIDEO - Instagram, Koulierakis ha raggiunto la Roma in Galles: il saluto ai nuovi compagni di squadra

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di Paolo Rosi
domenica, 02 agosto 2026 alle 15:00
koulierakis galles
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Konstantinos Koulierakis è sbarcato in Galles.
Il difensore greco, secondo acquisto estivo della Roma, ha raggiunto il ritiro della squadra per unirsi ai nuovi compagni agli ordini di Gian Piero Gasperini. L'arrivo del calciatore nel Regno Unito è stato testimoniato attraverso una video pubblicata sui canali social del club.

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