VIDEO - Instagram, Koulierakis ha raggiunto la Roma in Galles: il saluto ai nuovi compagni di squadra

LAROMA24.IT – La Roma, alla spasmodica ricerca di un esterno sinistro di piede destro, intanto pare essersi fermata sullo scaffale degli attaccanti centrali. Più che un cambio nella lista della spesa,...
La Roma continua a lavorare per definire il futuro di Anass Salah-Eddine. Secondo quanto riportato dal portale AfricaFoot, dopo aver rifiutato la proposta dell'Olympiakos — nonostante il club greco a...
Dopo le visite mediche e l'ufficialità di ieri, Koulierakis è arrivato in Galles, nel ritiro della Roma per lavorare agli ordini di Gasperini. Il giocatore ha scelto la maglia numero 33. E, fuori dal...
Con un post pubblicato sul proprio profilo X, la Roma ha fatto gli auguri a Francesco Rocca, leggenda giallorossa e membro della Hall of Fame. Terzino, soprannominato Kawasaki per la sua velocità. Ha...
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