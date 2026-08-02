VIDEO - Instagram, Koulierakis ha raggiunto la Roma in Galles: il saluto ai nuovi compagni di squadra

Koulierakis è arrivato in Galles: ecco la foto col tifoso finlandese Juha, il giramondo per i colori giallorossi

ago 02, 13:44

Dopo le visite mediche e l'ufficialità di ieri, Koulierakis è arrivato in Galles, nel ritiro della Roma per lavorare agli ordini di Gasperini. Il giocatore ha scelto la maglia numero 33. E, fuori dal...