VIDEO - El Aynaoui festeggia il compleanno con il Marocco: Hakimi e compagni gli portano una torta

Il Marocco non smette di stupire ed è atteso dalla sfida degli ottavi di finale contro il Canada. La formazione africana si sta confermando una nazionale di prima fascia e uno dei trascinatori è senza dubbio il giallorosso Neil El Aynaoui. Il numero 8 della Roma si sta mettendo in mostra con delle prestazioni di altissimo livello e nella giornata di ieri ha festeggiato il suo venticinquesimo compleanno insieme ai propri compagni di squadra.

Tutto il gruppo ha voluto celebrare il compleanno di Neil, con Hakimi, capitano della formazione, che gli ha portato una bellissima torta. Un momento speciale per il romanista che si è goduto tutto l'affetto dei suoi compagni di squadra.