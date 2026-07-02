Perotti riabbraccia i tifosi della Roma a un evento Enel: "Il gol più bello? Il 3-2 nell'ultima partita di Totti" (VIDEO)

Diego Perotti è tornato a riabbracciare i tifosi della Roma in occasione di un evento promozionale svoltosi presso lo store di Enel Energia in via Merulana. L'ex esterno argentino ha risposto ad alcune domande poste dalla community giallorossa, ripercorrendo i momenti più significativi della sua esperienza nella Capitale.

"Del calcio mi manca tutto", ha ammesso "El Monito" in apertura del video condiviso sui canali social dell'azienda. Interpellato sul gol che rivedrebbe più volentieri tra quelli siglati in giallorosso, Perotti non ha avuto dubbi: "Senza dubbio quello nell'ultima partita di Francesco Totti" (il decisivo 3-2 segnato al Genoa il 28 maggio 2017).

Sulla partita che vorrebbe rigiocare, l'argentino ha indicato una storica notte europea: "Penso la partita del 3-0 contro il Chelsea in Champions League. Quella per me è stata una di quelle serate, quelle partite che vorrei rigiocare tante, tante volte". Infine, l'ex numero 8 ha svelato la sua nuova passione quotidiana per colmare l'assenza del calcio giocato: "Mi sono trovato molto bene e sono riuscito a riempire un po' il vuoto che mi ha lasciato il calcio nel padel. Ci gioco quasi tutti i giorni e con quello riesco a scaricare un po' l'energia".