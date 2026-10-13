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Instagram, Svilar in palestra con il tutore dopo l’infortunio

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di Matteo Esposito
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Mile Svilar è già al lavoro per recuperare dall’infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese. Il portiere della Roma ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui si mostra in palestra, con un tutore al piede infortunato.
L’estremo difensore giallorosso ha riportato una frattura da stress non scomposta nella zona del quinto dito del piede durante un allenamento a Trigoria. Come annunciato da Gian Piero Gasperini, il suo rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali di novembre. Nel frattempo, a difendere la porta della Roma sarà Pierluigi Gollini, già impiegato nella trasferta di Como terminata 0-0.
M. Svilar

M. Svilar

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