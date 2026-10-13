Instagram, Svilar in palestra con il tutore dopo l’infortunio

L’estremo difensore giallorosso ha riportato una frattura da stress non scomposta nella zona del quinto dito del piede durante un allenamento a Trigoria. Come annunciato da Gian Piero Gasperini, il suo rientro è previsto dopo la sosta per le nazionali di novembre. Nel frattempo, a difendere la porta della Roma sarà Pierluigi Gollini, già impiegato nella trasferta di Como terminata 0-0.

M. Svilar Belgio • Età 27 • Portiere Champions League 2026/2027 Partite 1 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Serie A 2026/2027 Partite 5 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Club Friendlies 1 2026 Partite 5 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0 Coppa Italia 2026/2027 Partite 0 Gol 0 Assist 0 Giallo 0 Rosso 0 Giallo Rosso 0