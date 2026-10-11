Svilar ko, fuori un mese. Gollini riparte da zero

Roma in Serie A senza Svilar c'è bisogno di riavvolgere il nastro e tornare al Roma-Inter del 10 febbraio del 2024. Sulla panchina c'era Daniele De Rossi che una settimana più tardi lo mise titolare senza toglierlo più. La beffa per Gasperini è che Mile salterà tutte le nove partite in 28 giorni che sono in programma da qui fino alla sosta di novembre (...) Per ritrovare una formazione dellain Serie A senzac'è bisogno di riavvolgere il nastro e tornare al Roma-Inter del 10 febbraio del 2024. Sulla panchina c'era Daniele De Rossi che una settimana più tardi lo mise titolare senza toglierlo più. La beffa per Gasperini è che Mile salterà tutte le nove partite in 28 giorni che sono in programma da qui fino alla sosta di novembre (...)

Nei prossimi giorni lo staff medico valuterà se inserire o meno una vite ma i tempi di recupero non cambieranno. L'appuntamento è alla ripresa contro il Parma. Un duro colpo anche perché la Roma non perde un portiere qualsiasi ma il migliore nel suo ruolo in Italia e tra i più forti in giro per il Mondo. L'anno scorso diciotto clean sheet, due anni fa sedici. Una sorta di bomber con i guanti (...)

Gollini. Una sola presenza in un anno e mezzo con la Roma. Un rapporto di odio e amor con Gasperini. Quattro anni bellissimi all'Atalanta nei quali il portiere riuscì a conquistare la nazionale poi una lite cambiò le carte in tavola (...) I due si sono ritrovati nella Capitale poco più di un ano fa e il messaggio del tecnico era stato chiaro: "Sei fuori rosa". Un'estate passata con le valigie in mano e un trasferimento saltato alla Cremonese ad un passo dalle visite mediche. A sorpresa finisce nella lista Uefa al posto di Vasquez e passa una stagione intera alle spalle di Svilar. Senza Svilar tocca a. Una sola presenza in un anno e mezzo con la Roma. Un rapporto di odio e amor con Gasperini. Quattro anni bellissimi all'Atalanta nei quali il portiere riuscì a conquistare la nazionale poi una lite cambiò le carte in tavola (...) I due si sono ritrovati nella Capitale poco più di un ano fa e il messaggio del tecnico era stato chiaro: "Sei fuori rosa". Un'estate passata con le valigie in mano e un trasferimento saltato alla Cremonese ad un passo dalle visite mediche. A sorpresa finisce nella lista Uefa al posto di Vasquez e passa una stagione intera alle spalle di Svilar.

(Il Messaggero)