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Instagram, Soulé saluta Messi: "Grazie di tutto, idolo. Un sogno condividere il tuo ultimo allenamento con questa maglia" (FOTO)

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di Matteo Esposito
Soule messi
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Un momento speciale per Matias Soulé nel corso della sua esperienza con la nazionale argentina. Il numero 18 della Roma ha pubblicato su Instagram alcuni scatti dell'ultimo allenamento di Lionel Messi, dedicando un messaggio al fuoriclasse argentino: "Grazie per tutto, idolo. È stato un sogno per me poter condividere il tuo ultimo allenamento con questa bellissima maglietta!".

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