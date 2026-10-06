Instagram, Soulé saluta Messi: "Grazie di tutto, idolo. Un sogno condividere il tuo ultimo allenamento con questa maglia" (FOTO)

L'Italia grazie alla vittoria sulla Turchia (3-1) è seconda nel girone di Nations League alle spalle della Francia. Dopo il vantaggio di Scamacca, nella ripresa pareggia Simsir. Roberto Mancini poi in...
Vittoria in rimonta per la Francia in Nations League: 2-1 sul Belgio. Apre le marcature Lukebabio nel primo tempo, nella ripresa segnano Doue e Cherki prima della doppietta di Olise nel finale. Ha gi...
Sicuramente è uno dei profili più attrezzati in giro per l'Europa. Wesley, l'esterno della Roma, piace e lo sappiamo in Inghilterra. Secondo le ultime informazioni che arriva d'Oltremanica, oltre Manc...
Se Malen ha deciso di andare ai Musei Vaticani insieme alla moglie, Wesley non si ferma mai, e pure nel suo giorno di riposo ha deciso di non mollare del tutto. L'esterno brasiliano in una storia appa...
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