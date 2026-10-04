Instagram, Piemonte festeggia il derby: “Non sapevo cosa volesse dire vincerlo. Grazie ai tifosi, siete incredibili” (FOTO)

Cesc Fabregas parla di Gian Piero Gasperini dal palco del Festival dello Sport di Trento. L’allenatore del Como, tra gli ospiti della manifestazione organizzata da La Gazzetta dello Sport, si è soffer...
Torna d’attualità il nome di Endrick in casa Roma. Nel corso dell’ultimo aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul futuro dell’attaccante del Real Madri...
Nuove anticipazioni sull’abbigliamento della Roma per la stagione 2026/27. Il portale specializzato ha diffuso le immagini della collezione Adidas Equipment (EQT) dedicata al club giallorosso e ispira...
Giornata speciale per Matías Soulé, che ha realizzato il sogno di vestire la maglia della Nazionale argentina. Al termine della partita ha raccontato tutta la propria emozione, sottolineando anche la...
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