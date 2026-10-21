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Instagram, Molina: "Una notte speciale all'Olimpico"

Social Network
di R.P.
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Molina è stato uno dei protagonisti nella vittoria di ieri sera della Roma contro il Bodo. La prima affermazione europea dei giallorossi.
L'argentino ha anche trovato il primo gol con la nuova maglia e ha voluto fare un post sui social così come molti suoi compagni. 
"Una notte molto speciale allo Stadio Olimpico, continuiamo su questo percorso insieme".

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