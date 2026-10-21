Instagram, Molina: "Una notte speciale all'Olimpico"

Roma-Slovan Bratislava: 2 arresti dopo le tensioni all'Olimpico (COMUNICATO)

ott 21, 15:50

Ci sono stati momenti di tensione, ieri, durante il match tra Roma e Bratislava. E la Questura di Roma ha diramato un comunicato stampa spiegando tutte le azioni che sono state messe in atto. Sotto la...