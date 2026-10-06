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Instagram, la gioia di Mancini: "Una grande vittoria per continuare un nuovo percorso! Avanti così, forza azzurri"

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di Fabio D'Ascanio
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L'Italia supera la Turchia per 3-1 e chiude al meglio la maxi sosta per le nazionali. 90 minuti in campo per il giallorosso Gianluca Mancini, autore di una buona prova al fianco di Alessandro Bastoni. Il numero 23 romanista, con un post su Instagram, ha espresso tutta la sua gioia: "Una grande vittoria per continuare un nuovo percorso! Avanti così, forza azzurri!"

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