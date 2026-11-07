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Instagram, Konè: "Gloria a Dio"- Pisilli: "Questa squadra sa come rialzarsi" - Wesley: "Daje Roma" - Malen:"Un ottimo modo per arrivare alla sosta per le nazionali"

Social Network
di Francesca Altobelli
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Una grande prova di forza per la Roma, che si impone per 3-0 all'Olimpico contro il Sassuolo prima della sosta per le nazionali. I giallorossi mettono in campo sicurezza e determinazione, chiudendo la pratica grazie alle reti di Mario Hermoso, Mora e all'autogol di Walukiewicz.
Grande entusiasmo anche sui social per la squadra, in particolare per il ritorno da titolare di Koné, che ha festeggiato il rientro in campo dopo il lungo stop con un post celebrativo sui social: "Gloria a Dio" è il commento del francese accompagnato dagli scatti più belli della serata all'Olimpico.
Si aggiunge alla festa social Niccolò Pisilli : "Questa squadra sa come rialzarsi"
Wesley su Instagram commenta la vittoria con uno intramontabile: "Daje Roma"
C'è anche il saluto di Malen: "Un ottimo modo per arrivare alla sosta per le nazionali. Ci vediamo presto."
Roma-Sassuolo

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