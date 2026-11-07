Instagram, Konè: "Gloria a Dio"

VIDEO - Gasperini versione ballerino: ecco il ballo del tecnico al termine del match vinto contro il Sassuolo

nov 08, 00:22

La Roma vince e convince, scaccia via la sconfitta di Manchester e continua a viaggiare in campionato. Superato 3-0 il Sassuolo in un match senza storia, in cui i giallorossi hanno dominato in lungo e...