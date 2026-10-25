Instagram, il messaggio di Beukema dopo il pari con la Roma: "Dispiace per come è finita. Ci sono momenti da cui imparare" (FOTO)

"Dispiace per come è finita ieri. Ci sono momenti da cui imparare e da cui ripartire con ancora più determinazione. Lo farò. Testa alta e lavorare". È questo il messaggio pubblicato su Instagram da Sam Beukema all'indomani del pareggio per 3-3 tra Napoli e Roma.

Il difensore è finito al centro delle polemiche per il comportamento tenuto in occasione della rete del definitivo pareggio giallorosso. Beukema è stato protagonista di una simulazione poco prima del gol di Balerdi. In seguito a un contatto con il difensore argentino, l'ex Bologna si è lasciato cadere a terra. Le immagini televisive mostrano come il giocatore si sia successivamente rialzato, per poi gettarsi nuovamente al suolo nel momento esatto in cui Balerdi ha trovato la rete, nel tentativo di ottenere un fischio arbitrale a proprio favore. L'episodio ha scatenato le proteste della panchina azzurra, culminate con l'espulsione di Allegri.