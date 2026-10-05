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Instagram, Balerdi celebra Soulé: "Grande fratellino, congratulazioni"

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di victoria middei
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Matias Soulé ha realizzato il sogno di vestire la maglia della Nazionale argentina, un sogno che porta con sé fin da piccolo. Dopo l'esordio con l'Albiceleste, l'attaccante della Roma ha condiviso sui social le emozioni per un traguardo inseguito da sempre e ha sottolineato l'orgoglio di rappresentare il suo paese. A celebrarlo è stato anche Leonardo Balerdi, che ha pubblicato una foto insieme al compagno di nazionale, scrivendo: "Grande hermanito, felicidaciones" ovvero "Grande fratellino, congratulazioni" accompagnando il messaggio con un applauso. Un momento speciale per Soulé, che ha definito il debutto con l'Argentina: "qualcosa che porterò sempre nel mio cuore", ringraziando la famiglia e tutte le persone che lo hanno accompagnato nel percorso. "L'inizio di un sogno che ha ancora molto davanti" ha scritto il giallorosso.
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