Instagram, Aldair esalta De Roon: "Ci sono giocatori che danno sicurezza a tutta la squadra"

Un elogio alla solidità, all'attenzione tattica e alla capacità di dare equilibrio alla squadra. Aldair, storico ex difensore della Roma, ha dedicato un pensiero social a Marten De Roon sottolineando le qualità che rendono il centrocampista olandese un punto di riferimento per i compagni: "Sempre attento, solido in difesa e capace di dare i tempi giusti ai compagni. Ci sono giocatori che danno sicurezza a tutta la squadra. Una di quelle prestazioni che apprezzo particolarmente". Queste le parole condivise da Aldair nel suo post su Instagram, in cui l’ex difensore brasiliano ha voluto esaltare la prestazione di De Roon contro il Como.