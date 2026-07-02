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FOTO - Instagram, preparazione estiva per Soulé in maglia Roma e in compagnia di Castro: "Un altro allenamento con loro"

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di Paolo Rosi
venerdì, 03 luglio 2026 alle 00:10
soule ig 02072026
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Matias Soulé continua a mostrare dedizione negli allenamenti anche nel periodo estivo. L'attaccante della Roma ha condiviso sul proprio profilo social uno scatto originariamente pubblicato dal suo preparatore personale, Guido Viggiano, che lo ritrae durante una sessione di allenamento personalizzato in compagnia del connazionale Santiago Castro, attaccante del Bologna. Nello scatto, il calciatore argentino indossa la maglia d'allenamento ufficiale della Roma. A corredo dell'immagine, Soulé ha scritto: "Un altro allenamento con loro"

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