FOTO - Instagram, preparazione estiva per Soulé in maglia Roma e in compagnia di Castro: "Un altro allenamento con loro"

La stagione sportiva è terminata, ma è già tempo di proiettarsi alla prossima. La "pausa estiva" serve come momento per l'atleta per resettare e reimpostare mente e corpo. È un'opportunità d'oro per c...
Stephan El Shaarawy è vicino a un trasferimento in Arabia Saudita. L'ex esterno d'attacco della Roma, attualmente svincolato, ha avviato contatti avanzati con l'Al Shabab, club della massima serie ara...
Daniele De Rossi vuole Artem Dovbyk al Genoa. L'allenatore della compagine ligure, che ha già guidato il centravanti ucraino durante la sua esperienza sulla panchina della Roma, sta spingendo con forz...
La Roma guarda alla Premier League per piazzare un colpo importante in attacco. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, nelle ultime ore il club giallorosso ha effettuato un sondaggio esplorativo...
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