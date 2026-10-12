FOTO - Instagram, Hermoso celebra la Festa Nazionale spagnola: "Per oggi e per sempre"

Da ieri, con il pareggio di Como, è cominciato il tour de force della Roma, attesa ora dalla sfida di Champions contro il Real Madrid. Vuole farsi trovare pronto Wesley Franca, che ha dedicato la gior...
Nuove anticipazioni sul kit della Roma per la prossima stagione, quella del centenario del club giallorosso. La seconda maglia, quella da trasferta, come anticipato dal sito specializzato, è un omaggi...
L'ex Roma Nicolò Zaniolo, in un'intervista rilasciata al portale, è tornato a parlare della squadra giallorossa esaltando il valore della rosa e le capacità di Gasperini, tecnico che lo ha allenato pe...
Il Real Madrid si prepara per il match di Champions League contro la Roma. I Blancos nella giornata di domani raggiungeranno la Capitale, con l'ex della partita José Mourinho che alle 18 interverrà in...
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