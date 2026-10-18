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El Shaarawy: "Grazie romanisti per avermi fatto sentire uno di voi"

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di R.P.
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Non solo la partita del ritorno di De Rossi quella di ieri contro il Genoa. Ma anche la prima, da ex, di El Shaarawy, che ha salutato i colori giallorossi con un gol contro il Verona nel match che ha regalato il ritorno in Champions League.
Ieri il Faraone sullo zero a zero ha centrato una traversa e poi è uscito nel secondo tempo per fare spazio e Vitinha. Nel momento della sostituzione tutto l'Olimpico gli ha regalato un grande applauso. Oggi il post social.
"Ci sono emozioni che il calcio ti regala e che nessuna parola riuscirà mai a descrivere fino in fondo. Sentimenti contrastanti: da una parte l’amarezza per una sconfitta che fa male, dall’altra l’emozione di tornare in uno stadio che per dieci anni è stato casa mia.
Ci sono tornato con colori diversi, da avversario, ma con gli stessi ricordi, lo stesso affetto e soprattutto, un’immensa riconoscenza. Grazie Roma, grazie Romanisti, per avermi fatto sentire, ancora una volta, uno di voi. Il passato merita gratitudine, il presente merita tutto me stesso, rispetto e appartenenza".

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