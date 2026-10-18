El Shaarawy: "Grazie romanisti per avermi fatto sentire uno di voi"

De Rossi quella di ieri contro il Genoa. Ma anche la prima, da ex, di Non solo la partita del ritorno diquella di ieri contro il Genoa. Ma anche la prima, da ex, di El Shaarawy , che ha salutato i colori giallorossi con un gol contro il Verona nel match che ha regalato il ritorno in Champions League.

Ieri il Faraone sullo zero a zero ha centrato una traversa e poi è uscito nel secondo tempo per fare spazio e Vitinha. Nel momento della sostituzione tutto l'Olimpico gli ha regalato un grande applauso. Oggi il post social.

"Ci sono emozioni che il calcio ti regala e che nessuna parola riuscirà mai a descrivere fino in fondo. Sentimenti contrastanti: da una parte l’amarezza per una sconfitta che fa male, dall’altra l’emozione di tornare in uno stadio che per dieci anni è stato casa mia.

Ci sono tornato con colori diversi, da avversario, ma con gli stessi ricordi, lo stesso affetto e soprattutto, un’immensa riconoscenza. Grazie Roma, grazie Romanisti, per avermi fatto sentire, ancora una volta, uno di voi. Il passato merita gratitudine, il presente merita tutto me stesso, rispetto e appartenenza".