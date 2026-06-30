Dybala fa visita ai ragazzi delle giovanili dell'Instituto: "Non mollate mai, i sogni arrivano per tutti" (VIDEO)

Paulo Dybala ha approfittato dei giorni di vacanza in Argentina per fare visita ai ragazzi delle giovanili dell'Instituto di Cordobba, primo club della Joya. L'argentino ha voluto mandare un messaggio chiaro ai giovani calciatori: "Chiunque può arrivare, a me è successo. Ho avuto la fortuna di giocatore due Mondiali. I sogni arrivano per tutti, non mollate. Sembrano lontani, ma tutto questo non è lontano"; le parole di Dybala.

🏆 𝘿𝙚 𝙪𝙣 𝙘𝙖𝙢𝙥𝙚𝙤́𝙣 𝙙𝙚𝙡 𝙢𝙪𝙣𝙙𝙤 𝙖𝙡 𝙛𝙪𝙩𝙪𝙧𝙤 𝙜𝙡𝙤𝙧𝙞𝙤𝙨𝙤:



"𝐿𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑒𝑛̃𝑜𝑠 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠".



El mensaje de @PauDybala_JR a los juveniles de la pensión albirroja 🇦🇹 pic.twitter.com/ABPfOwEZ4Q — Instituto ACC (@InstitutoACC) June 30, 2026