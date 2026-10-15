De Roon: "Risultato difficile da digerire ma atmosfera indimenticabile. Si continua, Sine-Metu" (FOTO)

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Dopo la pausa per la nazionale, domenica prossima torna in campo anche la Serie A femminile. La Roma di Piovani, prima in classifica, sarà impegnata nel pomeriggio (15:00) al Tre Fontane contro il Mil...
Il Napoli perde Neres, stando alle indiscrezioni delle ultime ore. Anche se, c'è da dire, che nel report degli azzurri dell'allenamento odierno non c'è traccia della questione. Secondo quanto riporta...
Oggi ha parlato Daniele De Rossi, domani tocca a Gasperini. Il tecnico della Roma in vista del match di sabato sera allo stadio Olimpico parlerà alle 13:30 da Trigoria per presentare la partita di cam...
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