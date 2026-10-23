"Alcuni regali significano tutto": la gioia di un bambino dopo che Wesley gli lancia la maglia (VIDEO)

Kluivert non dimentica il suo passato giallorosso: "Malen è mio fratello, forza Roma!" (VIDEO)

ott 23, 15:55

Non ha mai reciso del tutto il filo che lo lega alla Capitale. Justin Kluivert torna a far parlare di sé in ottica romanista, e lo fa nella notte europea che ha visto il suo Bournemouth travolgere il ...