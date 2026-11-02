Settore giovanile: Under 16 e U17 non si fermano. Ko per l'U18. La Primavera espugna Milano

LAROMA24.IT - Dopo il successo di Udine, la Roma di Gian Piero Gasperini vive già la vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United. Nel weekend, però, sono scese in campo tutte le formazioni del settore giovanile giallorosso. Un solo ko, quello dell'Under 18, in un weekend certamente molto positivo.

L'Under 14 di Mister D'Andrea trovano il terzo successivo su altrettante partite in questo avvio di campionato. Superato per 0-2 il Frosinone con le reti di Coccia e Foncellino. I giallorossi si trovano a punteggio pieno, in testa alla classifica insieme alla Lazio. Nel prossimo turno, a Trigoria, arriverà la Casertana.

Quarta partita senza vittoria, invece, per l'Under 15 guidata da Stefano Lorenzi. I capitolini non vanno oltre l'1-1 in casa del Palermo: al gol del vantaggio firmato da Presutti, i siciliani hanno risposto con la rete di De Nuzzo. Terzo pareggio negli ultimi quattro impegni per la Roma, che dopo tre successi in avvio di campionato, ha arrestato il proprio cammino.

Nessun problema sul campo del Palermo per l'Under 16: termina 0-8 a favore dei giallorossi. Tripletta per Pica, doppietta messa a segno da Montinaro e gol per Cavaleri, Fabietti e Salvarani. I capitolini non si fermano, settima vittoria su altrettante partite. Un avvio di stagione perfetto per la squadra di Mirko Trombetti che ha già cinque punti di vantaggio sulle prime inseguitrici, ovvero Fiorentina ed Empoli.

Dopo il pareggio esterno contro il Napoli per 1-1, l'Under 17 di Polverini riprende la sua marcia vincente: sconfitto per 1-4 l'Arezzo, con Ferretti assoluto protagonista e autore di una tripletta. Al 90' Dos Santos Braga ha siglato il poker. La Roma è prima in solitaria con un vantaggio di tre lunghezze sulla Fiorentina.

Ko casalingo per l'Under 18: a Trigoria il Genoa passa 0-3 con le reti di Cozzolino, Ndreu e Consoli. I giallorossi, dopo quattro risultati utili consecutivi, cadono contro il Grifone e restano fermi a quota 10 punti in classifica, al dodicesimo posto.

Successo di spessore, invece, per la Roma Primavera di Mattia Scala: i capitolini hanno superato la capolista Inter per 0-2. Un successo esterno che testimonia il valore della rosa. A segno Basile e Arena. Una vittoria che proietta la Roma al terzo posto, a due lunghezze di distanza proprio dall'Inter, capolista a pari punti insieme al Parma.

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