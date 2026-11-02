Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Settore giovanile: Under 16 e U17 non si fermano. Ko per l'U18. La Primavera espugna Milano

Settore giovanile
di Fabio D'Ascanio
stemma roma
Aggiungi come fonte preferita su Google
LAROMA24.IT - Dopo il successo di Udine, la Roma di Gian Piero Gasperini vive già la vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United. Nel weekend, però, sono scese in campo tutte le formazioni del settore giovanile giallorosso. Un solo ko, quello dell'Under 18, in un weekend certamente molto positivo.
L'Under 14 di Mister D'Andrea trovano il terzo successivo su altrettante partite in questo avvio di campionato. Superato per 0-2 il Frosinone con le reti di Coccia e Foncellino. I giallorossi si trovano a punteggio pieno, in testa alla classifica insieme alla Lazio. Nel prossimo turno, a Trigoria, arriverà la Casertana.
Quarta partita senza vittoria, invece, per l'Under 15 guidata da Stefano Lorenzi. I capitolini non vanno oltre l'1-1 in casa del Palermo: al gol del vantaggio firmato da Presutti, i siciliani hanno risposto con la rete di De Nuzzo. Terzo pareggio negli ultimi quattro impegni per la Roma, che dopo tre successi in avvio di campionato, ha arrestato il proprio cammino.
Nessun problema sul campo del Palermo per l'Under 16: termina 0-8 a favore dei giallorossi. Tripletta per Pica, doppietta messa a segno da Montinaro e gol per Cavaleri, Fabietti e Salvarani. I capitolini non si fermano, settima vittoria su altrettante partite. Un avvio di stagione perfetto per la squadra di Mirko Trombetti che ha già cinque punti di vantaggio sulle prime inseguitrici, ovvero Fiorentina ed Empoli.
Dopo il pareggio esterno contro il Napoli per 1-1, l'Under 17 di Polverini riprende la sua marcia vincente: sconfitto per 1-4 l'Arezzo, con Ferretti assoluto protagonista e autore di una tripletta. Al 90' Dos Santos Braga ha siglato il poker. La Roma è prima in solitaria con un vantaggio di tre lunghezze sulla Fiorentina.
Ko casalingo per l'Under 18: a Trigoria il Genoa passa 0-3 con le reti di Cozzolino, Ndreu e Consoli. I giallorossi, dopo quattro risultati utili consecutivi, cadono contro il Grifone e restano fermi a quota 10 punti in classifica, al dodicesimo posto.
Successo di spessore, invece, per la Roma Primavera di Mattia Scala: i capitolini hanno superato la capolista Inter per 0-2. Un successo esterno che testimonia il valore della rosa. A segno Basile e Arena. Una vittoria che proietta la Roma al terzo posto, a due lunghezze di distanza proprio dall'Inter, capolista a pari punti insieme al Parma.
I risultati delle partite della Roma
  • Under 14, 3° giornata di campionato: Frosinone 0-2 Roma (Coccia, Foncellino)
  • Under 15, 7° giornata di campionato: Palermo 1-1 Roma (Presutti, De Nuzzo)
  • Under 16, 7° giornata di campionato: Palermo 0-8 Roma (Cavaleri, Pica 3, Montinaro 2, Fabietti, Salvarani)
  • Under 17, 8° giornata di campionato: Arezzo 1-4 Roma (Ferretti 3, Angarica, Dos Santos Braga)
  • Under 18, 9° giornata di campionato: Roma 0-3 Genoa (Cozzolino, Ndreu, Consoli)
  • Primavera, 9° giornata di campionato: Inter 0-2 Roma (Basile, Arena)
ASROMA

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-19 at 13.03.31

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Dorgu

Manchester United, la rifinitura alla vigilia della Roma: ci sono Dorgu e Diallo. Out Rashford e Shaw

Il Manchester United di Michael Carrick si prepara alla sfida di domani, in programma all'Old Trafford, contro la Roma.  I Red Devils hanno svolto la rifinitura alla viglia del match di Champions Leag...

El shaarawy De Rossi

VIDEO - El Shaarawy-De Rossi, il siparietto dopo il gol sbagliato: "Ste hai 40 anni non ci pensare"

Il Genoa di Daniele De Rossi, dopo un avvio complesso di campionato, è riuscito a risollevarsi con una serie di risultati positivi. I rossoblu, ieri, hanno sconfitto il Lecce in trasferta per 1-2, tro...

e2c6f7a91baf-gettyimages-2297218552

Manchester United-Roma: le info per i tifosi giallorossi presenti all'Old Trafford

Trasferta europea a dir poco affascinante per la Roma di Gian Piero Gasperini che domani, alle ore 21, scenderà in campo all'Old Trafford per sfidare il Manchester United nel match valido per la quart...

NOTIZIE POPOLARI
Fonseca

Lione, Fonseca scoppia a piangere dopo la vittoria: l'ex Roma sarà il nuovo allenatore dello Sporting Lisbona

IMG_0751

Lazio, Gattuso: “Il Cagliari con la Roma ha avuto nove palle gol. Mi sarei portato a casa un punto”

greenwood

Greenwood, dalla Turchia: tensione con il Fenerbahce. L'inglese avrebbe contattato il padre per cambiare squadra

6ae75c12a2aab

Lazio-Cagliari, proteste sul gol vittoria dei biancocelesti. Marelli: "L'arbitro avrebbe dovuto fermare il gioco"

Allenamento a Udine

Roma, allenamento nel centro sportivo dell'Udinese prima di Manchester: "Grazie per l’ospitalità" (FOTO)

cesc fabregas 2

Fabregas: "Il rigore per il Venezia mi sembrava netto ma gente professionista mi ha detto che non era rigore. Ricci gioca alla Totti e alla Pirlo"

VAI AL CANALE
Foto
Partenza per Manchester 01/11/2026

Partenza per Manchester 01/11/2026

Allenamento al centro sportivo dell'Udinese 01/11/2026

Allenamento al centro sportivo dell'Udinese 01/11/2026

Loading