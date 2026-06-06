Ritiro Roma: prima parte a Trigoria, poi la partenza per il Galles. Il 13 luglio il raduno

Tra circa un mese la Roma si ritroverà per il raduno estivo. Come riporta l'emittente satelliatare, la data del raduno è fissata per il 13 luglio a Trigoria, dove i giallorossi svolgeranno la prima parte di preparazione estiva fino al 27 luglio. A seguire qualche giorno di riposo prima della partenza per il Galles tra il 30 e 31 luglio. La sede del ritiro gallese sarà il Welsh Rugby Union National Centre of Excellence, il quartier generale della nazionale gallese di rugby. Possibile anche un amichevole contro il Brighton.

(romasport.eu)