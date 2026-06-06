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Ritiro Roma: prima parte a Trigoria, poi la partenza per il Galles. Il 13 luglio il raduno

06/06/2026 alle 15:42.
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Tra circa un mese la Roma si ritroverà per il raduno estivo. Come riporta l'emittente satelliatare, la data del raduno è fissata per il 13 luglio a Trigoria, dove i giallorossi svolgeranno la prima parte di preparazione estiva fino al 27 luglio. A seguire qualche giorno di riposo prima della partenza per il Galles tra il 30 e 31 luglio. La sede del ritiro gallese sarà il Welsh Rugby Union National Centre of Excellence, il quartier generale della nazionale gallese di rugby. Possibile anche un amichevole contro il Brighton.

(romasport.eu)

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