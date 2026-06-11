Ritiro Roma, le date ufficiali: raduno il 13 luglio a Trigoria, il 31 la partenza per il Galles. Amichevoli con Cannes e Borussia Dortmund

La Roma ha comunicato ufficialmente le date del ritiro estivo. La squadra giallorossa si radunerà presso il centro tecnico "Fulvio Bernardini" il 13 luglio per iniziare la preparazione: durante la prima fase di allenamenti, la squadra sosterrà dei test a Trigoria contro alcune squadre locali. Il 31 luglio al via la seconda fase della pre-season, con la squadra viaggerà verso il Galles, dove sarà in ritiro al Vale Resort a Hensol. L'8 agosto è previsto il rientro a Roma.

Per quanto riguarda le amichevoli: il 26 luglio alle 18:00 è in programma l'amichevole con il Cannes. Confermato anche l'impegno in trasferta contro il Borussia Dortmund nel giorno di Ferragosto (15 agosto alle 17:30).

(asroma.com)