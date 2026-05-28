Ritiro estivo: ipotesi amichevole contro il Bologna a Rieti

Terminata la stagione 2025/26, la Roma sta iniziando la programmazione della nuova annata e tra le varie tematiche da affrontare c'è anche quella legata al ritiro estivo. I giallorossi sono ancora alla ricerca della sede (Germania, Austria e Olanda le ipotesi), ma hanno già programmato un'amichevole contro il Borussia Dortmund il 15 agosto al Signal Iduna Park. Ovviamente non sarà l'unico test e, come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano, il club starebbe pensando di disputare una partita contro il Bologna a Rieti.
(Il Messaggero)