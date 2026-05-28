Ritiro estivo: ipotesi amichevole contro il Bologna a Rieti

Terminata la stagione 2025/26, la Roma sta iniziando la programmazione della nuova annata e tra le varie tematiche da affrontare c'è anche quella legata al ritiro estivo. I giallorossi sono ancora alla ricerca della sede (Germania, Austria e Olanda le ipotesi), ma hanno già programmato un'amichevole contro il Borussia Dortmund il 15 agosto al Signal Iduna Park . Ovviamente non sarà l'unico test e, come rivelato dall'edizione odierna del quotidiano , il club starebbe pensando di disputare una partita contro il Bologna a Rieti.

(Il Messaggero)