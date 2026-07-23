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VIDEO - CRISTANTE: "Vogliamo fare un'altra grande stagione. Pellegrini? L'ho sentito. Speriamo torni il prima possibile"

Interviste Partita
di Fabio D'Ascanio
giovedì, 23 luglio 2026 alle 19:26
Cristante
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Al termine dell'amichevole vinta dalla Roma per 6-0 contro il Trastevere a parlare è stato Bryan Cristante. Il centrocampista, fresco di rinnovo, ha parlato di obiettivi e ambizioni, ma anche della situazione legata a Lorenzo Pellegrini. Ecco le sue parole: "Stiamo lavorando bene, conosciamo già concetti del mister, però stiamo dando continuità. Siamo partiti forte, si lavora tanto. è un periodo così. I nuovi volti? Sicuramente qualcuno arriverà, su quello ci pensa la società". E su Pellegrini: "L'ho sentito e lo aspettiamo a braccia aperte. Speriamo torni in gruppo il prima possibile". 
Il numero 4 ha parlato anche delle ambizioni della squadra: "Vogliamo crescere e fare un'altra grande stagione. Quest'anno c'è anche la Champions che è più difficile. Vogliamo fare un grande campionato. Darsi obiettivo ora è un po' difficile. La Champions? Incontri i migliori che ci sono. Già nella prima fase incontri squadre importanti, ci faremo trovare pronti. Vogliamo fare una bella stagione anche in Champions"

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