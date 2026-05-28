A Ferragosto amichevole a Dortmund

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Prende forma il pre-campionato della Roma. In attesa di definire la sede del ritiro estivo, che sarà svolto in una tra Germania, Austria e Olanda, è stata fissata un'amichevole per il 15 agosto. A Ferragosto la squadra di Gasperini - che riprenderà ad allenarsi il 13 luglio - se la vedrà infatti con il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. Probabilmente quello con gli uomini di Niko Kovac sarà l'ultimo test prima dell'inizio del campionato, previsto nel weekend del 22 e 23 agosto: sembra difficile che Gasp chieda un confronto infrasettimanale subito prima del via. Nel frattempo arriva un nuovo cambiamento nei quadri dirigenziali: è terminata l'esperienza in giallorosso di Serena Salvione, arrivata nel 2021 (era al Napoli in precedenza) con la carica di direttrice delle Partnership.