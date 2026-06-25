MANGIANTE: "I Friedkin hanno un piano B" - TRANI: "La Roma ha in mano due giocatori da annunciare"

Il 30 giugno si avvicina e la Roma deve fare i conti con il capitolo legato alle plusvalenze. Al momento la situazione legata alle uscite vive una fase di stallo e nell'etere romano cresce l'apprensione. Come affermato da Angelo Mangiante, però, la proprietà potrebbe avere avuto delle rassicurazioni dalla Uefa: "Ho l'impressione che i Friedkin abbiano un piano B". Ovviamente tiene banco anche il tema degli acquisti: "La Roma ha in mano due giocatori da annunciare" dice Ugo Trani.

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Ad oggi non ci sono aggiornamenti rispetto a ieri per la pista Soulé. Faccio fatica ad immaginare che un ragazzo della sua età vada già a giocare in Arabia. La ritengo una pista difficile (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Salvo sorprese rinnoveranno Celik, Dybala e Pellegrini. Mancini è un po’ infastidito per il ritardo nel prolungamento ma la firma arriverà (LORENZO PES, Teleradiostereo, 92.7)

Io vedo un El Aynaoui completamente diverso in nazionale, che insieme a Bouaddi si è preso il centrocampo del Marocco. L’unica differenza che vedo è la fiducia, questo ragazzo ne ha bisogno, ed ha bisogno di giocare. Greenwood? Dopo Yamal, Olise e Raphinha ci sta lui secondo me (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Io spero che la Roma riesca a mettere le pedine giuste nel posto giusto, Gasp ha dimostrato che con gli uomini adatti si può costruire qualcosa. A Malen serve un sostituto, perché, anche se non ce lo auguriamo, se il prossimo anno dovesse avere un periodo di calo, sarebbe necessario farlo riposare e mettere dentro qualcuno che possa fare comunque il suo (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Svilar? La Juve si è informata e ha tentato un approccio, ma è una trattativa morta alla prima richiesta. La Roma ha chiesto il doppio di quello che avrebbero potuto offrire (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

La situazione in uscita è complicata, nessuna cessione è stata programmata. In questo mese in cui sarebbero dovute arrivare le plusvalenze non c'è stato il direttore sportivo. I meno preoccupati per questa situazione sono i proprietari, per questo ho l'impressione che i Friedkin abbiano un piano B. Credo abbiano avuto delle rassicurazioni. Vendere due giocatori in 10 giorni è un'impresa impossibile (ANGELO MANGIANTE, Manà Manà Sport 90.9)

Per Koné c'è questa frattura con l'entourage che arriva già da qualche settimana, e si sta un po' inasprendo proprio per questa questione che loro sanno che la Roma deve vendere e quindi puntano a farlo vendere a meno perché poi si alzano le commissioni degli agenti, perché spesso succede quando fai spendere meno a un club. Però non credo che la Roma si farà prendere alla gola da questo meccanismo e Koné fino a luglio resta, poi a luglio si ragionerà sulle offerte, magari anche in base al Mondiale che farà e si faranno altre valutazioni (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

La Roma ha in mano due giocatori da annunciare, uno è un centrocampista, l'altro credo un attaccante. Il centrocampista, se è quello di cui so, è molto forte e sarebbe titolare, con l'addio di Koné, questo nome ce l'hanno in mano da 15 giorni ma c'è il problema dell'ingaggio (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)