JURIC: "La Roma vorrebbe cedere Soulé ma serve un'offerta da almeno 40 milioni" - MATTIOLI: "Penso che alla fine il sacrificato sarà Koné"

Si parla di cessioni nell'etere romano, con Marco Juric che analizza la situazione i Soulè: "La Roma vorrebbe cedere Soulé ma serve un'offerta importante, da almeno 40 milioni di euro". Questo invece il pensiero di Mario Mattioli: "Sulle cessioni deciderà Gasperini. Penso che alla fine il sacrificato sarà Koné, non penso che N’Dicka abbia un grande calciomercato. Soulé? Non so se arrivano offerte così alte"

___

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

___

Se c’è la possibilità di evitare un sacrificio vero come la cessione di Svilar… penso che N’Dicka sia sostituibile (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

Sulle cessioni deciderà Gasperini. Penso che alla fine il sacrificato sarà Koné, non penso che N’Dicka abbia un grande calciomercato. Soulé? Non so se arrivano offerte così alte. (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5)

Per D’Amico questo è un test, se riuscisse a piazzare 4/5 giocatori meno importanti e uno dei top, si parla di Soulé, sarebbe già un miracolo. L’idea di togliersi di mezzo il settlement agreement , già da questa stagione, mi sembra la cosa più giusta, così da poter stare tranquilli dal prossimo anno, nella stagione del centenario (CLAUDIO MORONI, Retesport, 104.2)

Credo che questa sarà la settimana dei rinnovi. Il dubbio ce l'ho solo sulle cifre concordate per Celik. Se il turco diventa uno dei calciatori più pagati della rosa, gli altri chiedono qualcosa in più. Greenwood? La Roma ha lavorato sul giocatore e spera che non arrivino offerte più allettanti, poi cercherà l'accordo con il Marsiglia (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport 90.9)

La Roma vorrebbe cedere Soulé ma serve un'offerta importante, da almeno 40 milioni di euro. Greenwood? Al Marsiglia i soldi vanno dati subito. Magari la prima offerta la fai al ribasso ma deve essere vera MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Summerville? Credo sia un buonissimo giocatore e che se lo metti in mano a Gasperini possa succedere di tutto. Pulisic e Greenwood li prenderei entrambi perché sono diversi. Mi sembrano entrambe delle trattative molto complicate. Sono abbastanza certo che la Roma spenderà 60-70 milioni di euro per i due esterni ma ci sono da fare prima le plusvalenze (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport 90.9)

In tutta la vicenda dei rinnovi, probabilmente questa sarà la settimana decisiva, non si tengono conto di alcune cose, come gli equilibri economici all’interno dello spogliatoio. Secondo voi Dybala accetta di guadagnare meno di Celik o Pellegrini? Secondo me, no. E su queste cifre che le vicende dei rinnovi contrattuali stanno andando avanti. Quando si troverà l’equilibrio, arriverà la firma. (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)