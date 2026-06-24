DE SANTIS: "La Roma è molto avanti per Greenwood" - BALZANI: "Per i giocatori messi sul mercato non ci sono offerte"

Il 30 giugno si avvicina a grandi passi e la questione plusvalenze in casa Roma non è ancora stata risolta. Nell'etere romano cresce l'apprensione per le mancate cessioni, mentre cresce l'ottimismo per il colpo Greenwood: "Lo faranno a luglio. I giallorossi sono molto avanti" afferma Matteo De Santis. Mentre Francesco Balzani fa un punto sui calciatori in uscita: "Non ci sono offerte reali per chi è stato messo sul mercato"

Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Credo che la Roma venderà chi riuscirà a vendere. Se non sarà Konè sarà un altro. Credo che il francese sia un buon giocatore ma più sostituibile di altri (GIANNI VISNADI, Radio Radio 104.5)

Meglio rinunciare a Soulè o Ndicka anziche Koné. Calciatori come il francese non ce ne sono molti (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5)

El Aynaoui piace molto in Spagna, il Real sembrerebbe molto interessato, qui da noi sembrava esser diventato l’ultimo dei panchinari. Vedremo cosa riserverà il futuro, ma occhio a questo ragazzo (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Koné e Ndicka per me sono giocatori di livello superiore, ma penso che a Gasp i fuoriclasse interessino solo nella zona offensiva, mentre a centrocampo e in difesa può fare a meno di questi giocatori (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Greenwood? Penso che la Roma lo farà a luglio. Il club giallorosso è molto avanti (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Siamo alla terza estate consecutiva in cui cambia il direttore sportivo e c’è un bilancio da chiudere. Chi subentra deve necessariamente riprendere il lavoro fatto in precedenza. La difficoltà sta proprio nel passaggio di consegne: tutto sarebbe più facile se ci fosse continuità (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

In questo momento non mi sembra che ci siano offerte concreti per i giocatori della Roma. Non so come andrà a finire la questione del settlement agreement... (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Al momento non ci sono aste per i giocatori della Roma, a parte forse per Wesley, per cui gli interessamenti erano veri, ma ci sono anche giocatori che la Roma ritiene incedibili. Non ci sono offerte reali per i giocatori messi sul mercato, anche quello dell'Atletico Madrid per Koné è stato un interessamento. Speriamo che loro abbiano un pochino di più il polso della situazione, fino a ieri sera l'unica novità era il ritorno di fiamma dell'Arabia per Soulé, che è concreto, ma Soulé non ha intenzione di andare in Arabia (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Comincio a essere preoccupato nel senso che qualche giorno fa ero più ottimista, poi alla Roma c'è gente che sa lavorare soprattutto da quando è arrivato il nuovo direttore sportivo, sono ancora abbastanza sicuro che qualche soluzione riusciranno a trovarla. Ma razionalmente, ogni giorno che passa, le possibilità di successo diminuiscono (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)