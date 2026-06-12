BIAFORA: “Pulisic più di una semplice idea” - PRUZZO: “Greenwood? I Friedkin devono fare uno sforzo per accontentare Gasp”

Si parla di Pulisic in casa Roma, anche se è un'operazione non semplice: secondo Biafora "è più di una semplice idea per la Roma, è un'opzione che sta in piedi e ho avuto delle conferme". Il tema caldo però è sempre Greenwood. E Roberto Pruzzo si è espresso in questo modo: "Il Marsiglia deve dare il 40% della cessione al Manchester United, motivo per cui cercherà di alzare il prezzo. La Roma deve provare a fare uno sforzo per accontentare l’allenatore".

E anche di cessioni: tra Soulé e Koné sono due i nomi che potrebbero salutare. La pista Greenwood al momento sembra essere quella più calda.

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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Il Marsiglia proverà a fare un mercato che non c’è per Greenwood: deve dare il 40% della cessione al Manchester United, motivo per cui cercherà di alzare il prezzo. La Roma deve provare a fare uno sforzo per accontentare l’allenatore (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Greenwood? Io non so se il problema sia solo l’ok del giocatore, ma forse la Roma vuole abbassare la clausola rescissoria da 60 milioni. Non so quale sia il budget del club giallorosso, non penso possa spendere 30-40 milioni per 3-4 giocatori. Se ne prendi uno a 50 allora poi dovrai accontentarti negli altri reparti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

La notizia su Soulé mi conforta perché penso che la Roma, a questo punto, sia più avanti per Greenwood (CLAUDIO MORONI, Retesport, 104.2)

Se la Roma vendesse Soulé non farebbe i soldi che le servirebbero e allo stato attuale il club giallorosso rischia per il prossimo anno (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

Per Soulé non c'è una vera trattativa, ma piace a molte società estere. Ad oggi offerte vere non ce ne sono, ma mi aspetto che possano arrivare (MARCO JURIC, Manà Manà Sport, 90.9)

Soulè? Tra i giocatori più importanti della rosa, è quello che sarebbe più facile rimpiazzare (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)

Pulisic è più di una semplice idea per la Roma, è un'opzione che sta in piedi e ho avuto delle conferme (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport, 90.9)

La Roma starebbe provando a vendere Koné, poi magari mi sbaglio. Si tratta di un cambio della nazionale vice campione del mondo, motivo per cui andrebbe sostituito con un giocatore di livello. La cessione di Soulé sarebbe di importanza minima, mentre quella del centrocampista francese sarebbe più pesante (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)