BALZANI: "La Roma deve fare una cessione entro il 30 giugno". DE SANTIS: "Greenwood vuole venire a Roma"

La Roma deve fare una cessione entro il 30 giugno e tutte le indicazioni portano a Soulé, cercato come sappiamo soprattutto dal Borussia Dortmund. Non tutti sono convinti che Greenwood e Summerville possano alzare il livello della rosa. Mentre si chiacchera ancora del personaggio Gasperini che viene definito "irascibile. Ma o prendere o lasciare".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La Roma dovrà fare una cessione entro il 30 giugno e spero che sia Soulé. Il rinvio del settlement agreement sarebbe un suicidio (FRANCESCO BALZANI, TeleradioStereo 95.7)

Greenwood e Summerville non mi sembrano profili in grado di alzare il livello. Se la Roma vuole provare a vincere il campionato, deve mettere dentro 3/4 titolari (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

Roma da Scudetto? Napoli e Inter, a livello di organico, hanno tanto in più. Ai giallorossi serve allargare la qualità (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)

Gasperini è un personaggio irascibile, ma è così: prendere o lasciare. Se il 15 luglio non sarà arrivato qualcuno, dirà la sua. Il Marsiglia ha l’esigenza di incassare prima del 30 giugno. Se non c’è concorrenza per Greenwood, la Roma può fare il prezzo. C’è un’intesa di massima tra il club giallorosso e il giocatore (PIERO TORRI, Radio Manà Manà, 90.9

Anche secondo me Cristante dovrebbe sedersi in panchina, ma Gasperini non ne cambia molti generalmente, 7/8 titolari di quest'anno lo saranno anche la prossima stagione. Koné è più forte di Cristante, ma dà più certezze del francese, secondo me questo pensa Gasp. Lo stesso discorso vale per Ndicka e Mancini… (FABIO PETRUZZI, Retesport, 104.2)

Per me anche El Aynoaui e Pisilli sono più forti di Cristante, ma non giocheranno. Bryan ha caratteristiche diverse, poi uno come lui lo terrei sempre nella mia rosa, però questo è il mio pensiero. Cristante alla fine della carriera farà pure l’allenatore il presidente ed il sindaco di Roma, (ride, ndr) lo terremo fino alla fine… (GIANLUCA PIACENTINI, Retesport, 104.2)

Greenwood vuole venire a Roma, però devi essere bravo e trattare con il Marsiglia per fargli avere quello che vogliono, perché loro una parte la devono dare al Manchester United. Poi magari puoi pagare la multa e prenderlo il primo luglio (MATTEO DE SANTIS, Radio Manà Manà, 90.9)