ASSOGNA: "Non mi risulta un'offerta imminente per Greenwood" - FELICI: "Un ottimo attaccante in tempi brevi significherebbe un cambio di passo"

Il tormentone di questi giorni per quanto riguarda il mercato in entrata è quello che porta il nome di Mason Greenwood. I giallorossi sono fortemente interessati all'inglese, che sarebbe la prima scelta per l'attacco di Gasperini. Paolo Assogna conferma l'interesse per l'attaccante, ma l'incognita è l'offerta dei giallorossi, se e quando arriverà: "Non mi risulta un'offerta imminente per Greenwood". Mentre Antonio Felici si concentra sul significato che avrebbe mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini un ottimo attaccante in tempi brevi: "Potremmo dire che c'è stato davvero un cambio di passo"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

La cosa più semplie sarebbe vendere Svilar e incassare in una volta tutto quello che serve. Poi chiaramente ci sono anche i piani B e C. L'importante è non indebolire la squadra (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5)

Ndicka si può vendere, ce ne sono tanti come lui. È un ottimo giocatore ma non parlerei di sacrificio (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5)

La Roma non è una società che anticipa i tempi, ma si cercherà di accontentare Gasperini, che vuole avere gran parte della squadra in ritiro. Anche le altre squadre sono nella stessa situazione. Io penso che nei primi dieci giorni di luglio la Roma prenderà sicuramente un attaccante (PIERO TORRI, Manà Manà Sport 90.9)

Ho rivisto Gasperini con una carica incredibile e che non vuole perdere tempo, questo è il suo pregio. Dybala? La volontà del calciatore e quella dell'allenatore contano. Ora ci sono diversi calciatori sul filo del rinnovo e questo potrebbe portare qualche giocatore a sapere quanto prende l'altro. Secondo me si sta giocando un po' a scacchi su questo (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport 90.9)

Greenwood? Non si vuole ripetere ciò che è successo lo scorso anno con Sancho. Credo che la Roma voglia chiudere almeno un colpo prima dell'inizio del ritiro (MARCO JURIC, Manà Manà Sport 90.9)

Greenwood? Non mi risulta un'offerta imminente da parte della Roma. L'inglese sulla trequarti rappresenterebbe quello che è stato Malen per l'attacco (PAOLO ASSOGNA, Manà Manà Sport 90.9)

Sulla qualità del giocatore c'è poco da discutere, fa al caso di Gasperini, ha tutte le qualità e le caratteristiche che servono per far fare un'ulteriore salto di qualità all'attacco della Roma. È importante anche la questione economica, perché va fatto l'investimento importante senza che sia esagerato e bisogna trovare il punto di equilibrio. Ma io insisto sul segnale: se la Roma riesce a portare un ottimo attaccante, chiesto esplicitamente dall'allenatore, in tempi brevi, che non sarebbe un particolare da niente, allora potremo dire che c'è stato davvero un cambio di passo (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

La Roma ancora non ha fatto un'offerta per Greenwood, ma l'intenzione, per queste ore o per i prossimi giorni, è di fare un'offerta da 40 milioni, che è comunque lontana dalla richiesta del Marsiglia, che non è più 60 ma 55. Ma si sa che in queste trattative ci si muove da una base che non è proprio quella e poi si aggiungono bonus ed eventualmente altri milioni, anche in base a quanto pressa il giocatore, a quanta concorrenza c'è. Secondo me questa è una trattativa che non andrà troppo per le lunghe per diversi motivi: il primo è che il Marsiglia ha bisogno di fare cassa, il secondo è che la Roma ha bisogno di mettere in chiaro quello che deve essere l'investimento maggiore lì davanti, quindi se non è Greenwood dev'essere un giocatore molto simile a lui e non è che ce ne sono tantissimi di quelli prendibili, perché poi o si va su quelli alla Mbappé o si scende di livello (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)