Wesley saluta il Mondiale giallo e rosso

Addio Mondiale, l'amichevole contro l'Egitto non è stata per nulla amichevole per Wesley: lesione muscolare all'adduttore e uno stop troppo lungo per restare dentro al torneo e alla rosa del Brasile di Ancelotti. [...]

Il Mondiale resta comunque a tinte giallorosse. Si parte giovedì, dall'altra parte dell'Oceano. E gli occhi da questa parte sono tutti della Roma. Nessun giocatore della Lazio impegnato nella manifestazione: è quasi un record storico negativo, era dal 1986 che la Lazio, allora in Serie B, non aveva neppure un uomo da tifare.

L'attenzione della Roma è su Malen, che all'Olanda porterà l'entusiasmo di cinque mesi disputati con Gasperini a mille all'ora, nel ruolo sempre desiderato. Ruolo che difficilmente gli concederà il ct Koeman: l'esordio di Donyell è fissato per domenica contro il Giappone. Il giorno prima, sabato, scenderà in campo Celik, ancora in attesa di novità sul fronte del rinnovo di contratto. Per il ct Montella è un giocatore centrale della nazionale che debutterà sabato contro l'Australia. Evan Ndicka deve ancora recuperare dalla lesione muscolare rimediata in campionato e probabilmente salterà il debutto di domenica contro l'Ecuador. L'altro africano è El Aynaoui: [...] avrebbe dovuto debuttare sabato contro il compagno Wesley, gli resteranno "solo" gli altri giocatori del Brasile da affrontare. E poi c'è Manu Koné, l'ultimo giallorosso a scendere in campo: giocherà il 16 giugno, avversario il Senegal in un girone che vede pure Iraq e Norvegia. [...]

(corsera)