Wesley già al lavoro per partire al top

Hanno dovuto rinunciare al Mondiale, anche se per ragioni diverse. E il riscatto lo cercheranno proprio con la maglia della Boma a partire dal 13 luglio, Il giorno del raduno del giallorossi in quel di Trigoria. Wesley e Niccolò Pisilli sono già con la testa alla prossima stagione e godono della piena fiducia di Gian Piero Gasperini. Il brasiliano prosegue il percorso di riabilitazione dopo la lesione all'inguine che all'ultima curva gli ha tolto il sogno di una vita e costretto Carlo Ancelotti a rimandarlo a casa dalla rassegna iridata. Dopo qualche giorno di relax a

Ponza, Wesley è tornato a Trigoria per ulteriori esami che hanno escluso complicazioni. E anche ieri si è sottoposto alle terapie per rispettare la tabella di marcia e farsi trovare pronto il giorno del raduno al Fulvio Bernardini. «Tornerò più forte di prima», il messaggio social dell'esterno.

In base agli arrivi dal mercato Wesley scoprirà se sarà ancora impiegato a sinistra o se potrà tornare invece sulla fascia destra, quella dove si trova più a suo agio. Un dettaglio che non cambia i programmi futuri, considerato che la Roma ha già rifiutato sul nascere alcune offerte per lui provenienti dalla Premier

League. [...]

(gasport)