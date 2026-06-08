Un anno di Gasp: accolto tra i dubbi si è preso la Roma. Ora un futuro da big

Un anno così non se lo sarebbe mai aspettato, né per come è iniziato né per come è finito. Gian Piero Gasperini sapeva di venire a lavorare in un ambiente caldo e passionale, ma sapeva bene di dover partite con un forte handicap [...]. I tifosi della Roma erano un poco scettici, non per la sua qualità ma per il suo vissuto. L'Atalanta, la questione Ndicka, le tante battaglie del passato. E invece Gasp si è messo e ha pensato solo a lavorare e cercare di conquistare la gente solo con i risultati e con il campo: "L'aver conquistato dei tifosi per me vale come uno scudetto" ha detto nei giorni scorsi l'allenatore, che ha iniziato a tuffarsi in città proprio per viverla al massimo. Ha preso casa ai Parioli, ha iniziato a frequentare alcuni dei ristoranti più cool e si è immerso anche nel jet-set capitolino. Con un risultato eloquente, la Roma ha iniziato a funzionare.

A cementare il rapporto alcune vittorie chiave: come quella del derby d'andata alla quale Gasp ha aggiunto il ritorno [...]. In mezzo però anche tante difficoltà a iniziare dagli infortuni a catena per finire alle incomprensioni con Ranieri e Massara. Gasp ha superato tutto facendo quadrato con la squadra, che poi ha voluto ringraziare di cuore a traguardo raggiunto.

Adesso archiviato il primo anno Gasp vuole fare un salto più in là, ancora più avanti. Adesso vuole gente fatta che abbia già un buon bagaglio di esperienza internazionale.

(gasport)