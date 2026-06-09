Tutto su Greenwood. Dovbyk, c'è il Villarreal

La strada ora è libera, manca solo l'offerta giusta. La sconfitta di Hakan Safi alle elezioni presidenziali ha sancito la fine della trattativa per portare Mason Greenwood al Fenerbahce. E anche l'Atletico Madrid, al momento, è concentrato su altri obiettivi. La Roma, invece, è in piena corsa per l'attaccante inglese e in questi giorni avrà nuovi contatti col Marsiglia per cercare di trovare la quadra sul costo del cartellino. II club francese parte da una valutazione di 50 milioni più bonus, la Roma è intenzionata a offrirne 10 in meno. [...]

Movimenti anche in uscita, perché la Roma spera di piazzare diversi esuberi. A partire da Dovbyk, per il quale si registra il ritorno di fiamma del Villarreal. Chi ha fatto già le valigie, invece, è Ferguson di ritorno al Brighton dopo il prestito. [...]

(Gasport)